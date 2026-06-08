Piazza Navona, stretta sui pittori: posti limitati e "test d'ammissione"

A Piazza Navona monta la protesta dei pittori contro il nuovo regolamento del Comune di Roma che prevede una riduzione degli stalli autorizzati e nuovi criteri di selezione per lavorare nello storico salotto della Capitale. Tra le novità più contestate c'è l'introduzione di una prova pratica per dimostrare le proprie capacità artistiche, oltre alla valutazione del curriculum. Gli artisti, molti dei quali presenti da decenni, denunciano il rischio di perdere il proprio sostentamento e criticano un sistema che penalizza.