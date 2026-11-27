Ha da poco festeggiato i 60 anni con un concerto al Circo Massimo e ora arriva il riconoscimento che chiude un cerchio. Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha ricevuto la Lupa Capitolina, il riconoscimento istituzionale più alto. "Sono nato e cresciuto a Roma, mi sento Romano e cittadino del mondo così come lo sono i romani" commenta. Il premio lo dedica ai genitori: "Mi hanno fatto nascere qui, è un regalo che mi hanno fatto. Mio padre era innamorato di questa città e ci ha trasmesso il privilegio d'essere romani".