Roma, la grande bellezza di Valentino torna a Palazzo Barberini
In passerella una collezione elegante, opulenta e sensuale, a pochi mesi dalla scomparsa del fondatoredi Rossella Russo
La grande bellezza di Valentino torna a Roma a Palazzo Barberini per rendere omaggio al suo fondatore. E Giancarlo Giammetti tributa una standing ovation al suo designer Alessandro Michele, che porta in passerella una collezione elegante, opulenta e sensuale. A pochi mesi dalla scomparsa di Valentino Garavani, la collezione autunno inverno 2026/2027, dal titolo Interferenze, riporta a casa la prestigiosa Maison.