Roma, il parroco della chiesa dove è stato ritrovato il neonato: "Una cosa inaspettata"

"Una cosa del genere non ce la saremmo mai aspettata" e non ha tutti i torti il parroco della chiesa di San Gregorio Magno a Roma, zona Magliana. Lì dove, venerdì 6 novembre, un parrocchiano ha trovato un neonato abbandonato sotto il crocifisso. Il piccolo era nato da non più di 48 ore e, come racconta il parroco: "Una persona che non sappiamo chi sia, ha scelto la nostra chiesa per abbandonarlo in una busta di plastica. Era un bambino pulito, in buone condizioni, stava dormendo tranquillo, ma che proviene da una situazione di disagio. Venti minuti dopo l'abbandono un nostro parrocchiano, che era entrato per pregare, si è accorto di qualche vagito e l'ha trovato. Poi l'abbiamo portato al caldo avvisando le forze dell'ordine e i medici. Il dottore ha detto che presumibilmente quel bimbo non ha mai visto un ospedale".