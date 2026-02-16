Roma regina del turismo di lusso nel 2025

Nel 2025 Roma si afferma come capitale mondiale del turismo di lusso, superando le principali destinazioni italiane per attrattività e spesa dei visitatori. Complice il Giubileo, la città ha registrato circa 53 milioni di presenze e un indotto superiore ai 13 miliardi di euro. Gli hotel a cinque stelle sfiorano il tutto esaurito, mentre negli ultimi cinque anni sono stati inaugurati 27 alberghi di alta gamma e nuovi investimenti internazionali rafforzano la crescita del settore. Visitatori provenienti soprattutto dagli Stati Uniti scelgono la Città Eterna per arte, shopping e gastronomia, con via Veneto simbolo intramontabile del lusso romano.