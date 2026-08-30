Una star sui social

Roma, al Testaccio un maestro di ballo... in strada

Tutti pazzi per il maestro di ballo Pasquale Iannotta e le sue coreografie in piazza."

30 Ago 2026 - 21:30
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