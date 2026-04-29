Roma, 337 beni rubati rimpatriati dagli Usa

Sono stati presentati mercoledì alla caserma dei carabinieri "La Marmora" di Roma i 337 beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti. Presente, tra gli altri, anche il ministro alla Cultura Alessandro Giuli. Tra i reperti di maggiore rilievo figurano una testa in marmo di Alessandro Magno (I secolo d.C.) rinvenuta nel Foro Romano, una scultura in bronzo trafugata a Ercolano e due sculture egizie in basalto. Il nucleo di opere restituito grazie alla collaborazione con la Procura distrettuale di Manhattan include inoltre una selezione di opere databili tra il V secolo a.C. e il III secolo d.C., tra cui sculture, bronzi, ceramiche e oggetti di oreficeria.