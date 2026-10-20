Roma, al Festival del Cinema ritorna Rocky: il film sulla genesi del capolavoro del 1976

Al Festival del Cinema capitolino arriva l'anteprima più attesa: "Rocky sono io". La pellicola ripercorre la genesi del film del 1976, seguendo un giovane Sylvester Stallone ancora sconosciuto, deciso a interpretare il protagonista della sceneggiatura che aveva scritto. Il protagonista di "Rocky sono io" è Anthony Ippolito, che si è detto contento della sua interpretazione.