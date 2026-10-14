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Roberto Reina fuori con "Senza alcun pensiero"

Nata nel traffico di Bologna, la canzone racconta con nostalgia un'adolescenza spensierata, fatta di amicizie e amori semplici, lontana dalla complessità di oggi.

14 Ott 2026 - 14:30
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