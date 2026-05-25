Roberto Bolle festeggia un anno del progetto "A scuola danzando"

Crescita, autostima, condivisione.. È il gran finale al teatro Arcimboldi di Milano di "A scuola danzando", il progetto della Roberto Bolle Foundation che porta la danza gratuitamente nelle scuole. Undici istituti scolastici protagonisti sul palco davanti al grande ballerino per celebrare un anno di danza... Un percorso artistico ma anche umano perchè la danza non è solo spettacolo, come ha dimostrato più volte l'etoile con grandi kermesse, laboratori, show che portano in scena migliaia di giovani allievi...uno straordinario strumento creativo e inclusivo...per condividere la bellezza...e realizzare un sogno.