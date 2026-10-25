Rivolte di piazza, Meloni attacca la sinistra: "Si preoccupa più dei militari che dei violenti"

La sicurezza delle piazze accende lo scontro tra governo e opposizione. Dopo un sabato di manifestazioni e incidenti, è Giorgia Meloni a passare al contrattacco e a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo fa con un post pubblicato sui social: "Dopo il rafforzamento della presenza dell’esercito nelle nostre città, qualcuno a sinistra ha gridato alla militarizzazione - scrive la premier - Curioso che a preoccupare siano i militari che contribuiscono alla sicurezza dei cittadini anziché i violenti che cercano di trasformare le nostre piazze in luoghi di scontro". Dopo l'affondo, che senza giri di parole respinge al mittente le critiche delle sinistre, Meloni rivolge un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, chiamate ormai settimanalmente ad affrontare la piazza dei violenti: “A tutto il personale dell’Esercito impegnato nell’operazione Strade sicure va il mio ringraziamento. La loro presenza è una garanzia per gli italiani”.