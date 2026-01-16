VALORI OLIMPICI Rispetto, fratellanza, pace, innovazione. Il legame tra Lilly e lo spirito olimpico

Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, interpreta la partnership con Lilly alla luce dei valori olimpici di rispetto, fratellanza, pace e innovazione. Secondo Devidè, sport e imprese condividono visione, metodo e capacità di crescere nel tempo, elementi che rendono naturale questa alleanza e l'eredità che i Giochi vogliono lasciare.