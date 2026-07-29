Zangrillo: "Rinnovato il contratto della Sanità, chi cura il Paese merita cura"

"Chi cura il Paese, merita cura. Abbiamo rinnovato il contratto del comparto Sanità 2025/2027, a soli nove mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dopo la firma del contratto del settore Sanità.