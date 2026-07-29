Zangrillo: "Rinnovato il contratto della Sanità, chi cura il Paese merita cura"

"Chi cura il Paese, merita cura. Abbiamo rinnovato il contratto del comparto Sanità 2025/2027, a soli nove mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dopo la firma del contratto del settore Sanità.
"Previsti incrementi di 209 euro medi mensili, più arretrati"
"Riguarda il personale non dirigente, 599mila persone - ha detto il ministro Zangrillo - e si riferisce alla tornata 2025-2027. Arriva a nove mesi dalla firma dell'ultimo contratto. Previsti incrementi di 209 euro medi mensili più 1.300 arretrati e, per gli infermieri, aumenti di 235 euro con arretrati di 2.300 euro".