Ringo Starr è tornato, a 85 anni pubblica un nuovo album
Ad anticipare il disco, in uscita a fine aprile,"il singolo "It's been too long"di Marta Alessandra Vittadini
A poco più di un anno dal suo ultimo disco, Look Up, entrato nella billboard top ten, Ringo Starr torna sulla stessa strada: quella a stelle e strisce, tra Nashville e la California, tra sonorità americane e country. Dieci tracce, collaborazioni importanti e il sodalizio con il cantautore e produttore T Bone Bennet. Tutto questo in Long Long Road, in uscita a fine aprile.