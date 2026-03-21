Riccione, il Comune acquista la villa di Mussolini"per un milione e 200 mila euro

Le linee semplici ma eleganti, gli archi ampi e funzionali, la posizione imbattibile, sul lungomare di Riccione. Questa villa è appena stata acquistata dal comune per un milione e 200 mila euro, dopo una travagliata battaglia contro un altro compratore privato. In origine chiamata Villa Margherita, venne acquitata nel 1934 da donna Rachele Mussolini per le vacanze della sua famiglia.