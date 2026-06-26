in tour per festeggiare gli 80 anni

Riccardo Cocciante incanta Piazza San Marco a Venezia

Il cantautore celebra anche i 50 anni del brano "Margherita". La prossima tappa sarà il 4 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei

26 Giu 2026 - 17:18
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