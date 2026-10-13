Era rimasto "nascosto" per 60 anni

Riappare in pubblico un quadro di Van Gogh: la coda è infinita

Il quadro""I castagni in fiore" è stato esposto a Van Gogh e ha attirato centinaia di visitatori

13 Ott 2026 - 11:18
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