Relazioni con l'IA in aumento, la psicoterapeuta a Tgcom24: "Scelte perché meno complesse di quelle reali"

Ilaria Cadorin, psicoterapeuta, è intervenuta davanti ai microfoni di Tgcom24 per parlare di un fenomeno che desta sempre più preoccupazione: l'aumento delle relazioni con l'intelligenza artificiale. Secondo la psicoterapeuta, in gran parte questo avviene perché le relazioni umane vivono di complessità, mentre quelle con l'Ia "sono ottimizzate", più semplici perché il chatbot non fa altro che assecondare e accontentare: "Siamo sempre più abituati a disinvestire in ciò che è faticoso e frustrante", osserva. E poi una breve analisi sul caso di Modena, dove nel pomeriggio di sabato il 31enne Salim El Koudri, probabilmente affetto da malattia mentale, si è lanciato con la sua auto contro la folla, ferendo gravemente diverse persone: "Se c'è un sistema che offre la possibilità o a volte obbliga la presa in carico e la cura, credo che questo sia un punto determinante. Il sistema deve seguire questa strada".