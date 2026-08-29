Ranucci fuori da Report, ma la conduzione ora diventa un caso
Il servizio pubblico sostituisce l'ormai ex conduttore con i giornalisti"Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, ma la scelta non piace alla redazionedi Alessandro Tallarida
Ora Report diventa un caso. Dal palco di Favignana, dove porta in scena il suo spettacolo, Sigfrido Ranucci fa due annunci: non sarà più alla guida di Report e aggiunge: "Adesso comincia la battaglia più importante della mia vita" lasciando intendere l'inizio di un possibile scontro legale con la Rai. Il giornalista sarà sostituito dal binomio composto da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che non piace alla redazione del programma che minaccia dimissioni in blocco. Tre le alternative proposte a Ranucci tra le quali anche la sede di Corrispondenza dal Cairo: "Vogliono farmi fare la fine di Regeni" ha commentato polemicamente l'ormai ex conduttore.