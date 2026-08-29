Terremoto in Rai

Ranucci fuori da Report, ma la conduzione ora diventa un caso

Il servizio pubblico sostituisce l'ormai ex conduttore con i giornalisti"Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, ma la scelta non piace alla redazione

di Alessandro Tallarida
29 Ago 2026 - 12:47
01:15 
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Ora Report diventa un caso. Dal palco di Favignana, dove porta in scena il suo spettacolo, Sigfrido Ranucci fa due annunci: non sarà più alla guida di Report e aggiunge: "Adesso comincia la battaglia più importante della mia vita" lasciando intendere l'inizio di un possibile scontro legale con la Rai. Il giornalista sarà sostituito dal binomio composto da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che non piace alla redazione del programma che minaccia dimissioni in blocco. Tre le alternative proposte a Ranucci tra le quali anche la sede di Corrispondenza dal Cairo: "Vogliono farmi fare la fine di Regeni" ha commentato polemicamente l'ormai ex conduttore.

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