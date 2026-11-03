Quidditch, lo sport magico dell'universo Harry Potter prende vita anche sott'acqua

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di inforcare una scopa volante e cimentarsi in un'avvincente partita di quidditch, lo sport incantato per eccellenza praticato dai maghi e dalle streghe dell'universo fatato di Harry Potter? Peccato che la fisica del mondo reale impedisca la realizzazione materiale di questo sogno sportivo. C'è però un posto dove noi babbani, "non" maghi, potremmo effettivamente sperimentare la meccanica di una sfida di quidditch senza il fastidioso impedimento della gravità terrestre: sott'acqua. Serve però molto fiato...