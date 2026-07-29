I Queen tornano al cinema. L'ultimo show filmato con Freddy Mercury - il leggendario concerto di Budapest del 1986 - diventa un film. La pellicola girata in 36mm e restaurata in 4K esce il 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddy che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora: "Queen Budapest" è storia.
Il leggendario concerto
Per la prima volta una band occidentale si esibì oltre la "cortina di ferro". Oltre agli 80mila biglietti venduti, si stima che circa 45mila persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio; alcuni fan arrivarono persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto.
Il film "Bohemian Rapsody"
Ancora non si è spenta l'eco del film del 2018 "Bohemian Rapsody", che ripercorreva la storia della band, dalla sua nascita nel 1970 fino alla trionfale esibizione al Live Aid del 1985, concentrandosi sulla vita del suo frontman Freddy Mercury interpretato da Rami Malek vincitore dell'Oscar come miglior attore.