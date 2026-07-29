I Queen tornano al cinema. L'ultimo show filmato con Freddy Mercury - il leggendario concerto di Budapest del 1986 - diventa un film. La pellicola girata in 36mm e restaurata in 4K esce il 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddy che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora: "Queen Budapest" è storia.