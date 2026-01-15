Putin: "Le nostre relazioni con i Paesi europei hanno radici storiche, ma adesso lasciano molto a desiderare"

"Le relazioni della Russia con i Paesi europei, compresa l'Italia, hanno radici storiche, ma attualmente lasciano molto a desiderare". Sono queste le parole di Vladimir Putin in occasione della cerimonia di presentazione delle credenziali per 34 nuovi ambasciatori stranieri, incluso l'italiano Stefano Beltrame, al Gran Palazzo del Cremlino. "Mosca è pronta a ripristinare le relazioni con i Paesi europei" - ha aggiunto lo zar, che non smette però di puntare il dito su Kiev e sui leader che la sostengono. "Non sono pronti alla pace" - ha detto. Un tentativo di far ricadere sull'Ucraina la colpa del prolungarsi della guerra, che definisce ancora "operazione speciale". "Continueremo a perseguire i nostri obiettivi, finché Kiev non dimostrerà la volontà di trovare una soluzione" - ha dichiarato Putin, facendo intendere che Mosca non vuole scendere a compromessi.