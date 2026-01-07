Logo Tgcom24
Mondo
L'animazione

Putin incontra un gatto e un cane parlanti in un popolare cartone animato russo

"Un personaggio che rappresenta il presidente in una puntata della serie"d'animazione per bambini "Prostokvashino"

07 Gen 2026 - 16:50
00:49 

Putin incontra un gatto e un cane parlanti in un popolare cartone animato russo: un personaggio che rappresenta il presidente è apparso in una puntata della serie d'animazione per bambini "Prostokvashino".

