Purina a Tgcom24: "La nuova norma sulla carne di cavallo è un salto logico"

Il professore Giuseppe Purina - docente di Etica e sostenibilità all'Università di Sassari - è intervenuto a Tgcom24 per commentare la proposta di legge bipartisan, portata avanti da alcuni parlamentari e associazioni animaliste, per vietare la macellazione degli equini. Una battaglia per riconoscere a cavalli e pony, ma anche a muli, asini e bardotti lo status giuridico di "animale di affezione". La proposta porta la firma di Susanna Cherchi (M5S) e Luana Zanella (Avs), anche se una richiesta analoga è arrivata da Michela Brambilla (Noi Moderati).