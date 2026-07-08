Il settore pubblicitario italiano cresce: +1,2% e trend positivo per il quarto anno di fila
Tra gli ambiti che attirano gli investitori ci sono sicuramente gli influencer: la creator economy ha toccato i 550 milioni di euro investitidi Caterina Ruggeri
Un 2026 di grande cambiamento per il settore pubblicitario italiano e di transizione verso il sistema cross mediale. Anche quest'anno si delinea una tendenza, dato che il 2026 chiuderà in crescita del +1,2% per il quarto anno consecutivo. Il retail media, canale in forte espansione, ha toccato i 670 milioni di euro a fine 2025.