Pubblicato (per errore) un video di Putin con un attacco di tosse

L'Ufficio stampa del Cremlino ha pubblicato per errore un video, non ancora montato, di Vladimir Putin mentre recita il suo discorso per la Giornata internazionale della donna. La clip include una parte che avrebbe dovuto essere tagliata, quella in cui il leader russo è costretto a interrompere lo speech per un attacco di tosse, della durata di 30 secondi. Il presidente, dopo aver chiesto una pausa, si ricompone e continua con la sua dichiarazione.