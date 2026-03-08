Pubblicato (per errore) un video di Putin con un attacco di tosse
Il filmato, che doveva rimanere in bozze, è stato diffuso dall'Ufficio stampa presidenziale. E ha riacceso i dubbi sul suo stato di salute
L'Ufficio stampa del Cremlino ha pubblicato per errore un video, non ancora montato, di Vladimir Putin mentre recita il suo discorso per la Giornata internazionale della donna. La clip include una parte che avrebbe dovuto essere tagliata, quella in cui il leader russo è costretto a interrompere lo speech per un attacco di tosse, della durata di 30 secondi. Il presidente, dopo aver chiesto una pausa, si ricompone e continua con la sua dichiarazione.
Il filmato ha nuovamente alimentato dubbi sul suo stato di salute: come scrivono i giornali inglesi, che per primi si sono accorti della gaffe del Cremlino, Putin non viaggerebbe senza un chirurgo specialista in tumori alla tiroide. La sua presunta malattia, oggetto di dibattito negli ultimi anni, non è mai stata confermata ufficialmente.