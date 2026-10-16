Proteste studentesche a Torino, cori e sassate contro la polizia

Infuriano le proteste studentesche anche a Torino. Il corteo è arrivato fino in piazza Castello, dove alcune centinaia di manifestanti si sono staccati dal resto dei ragazzi, si sono coperti il volto e hanno lanciato sassi e torce di segnalazione verso le forze dell'ordine urlando: "Questa è la Prefettura, quella che non ci voleva far arrivare qua in piazza". Le forze dell'ordin hanno risposto mettendo in azione gli idranti e con alcuni lacrimogeni, mentre dalla piazza si levava il coro "Tout le monde déteste la police". Il lancio di grossi sassi e di bottiglie di vetro è andato avanti per diversi minuti, mentre le forze dell'ordine hanno fatto arretrare i manifestanti avvicinandosi con qualche momento di contatto e proseguendo con gli idranti.