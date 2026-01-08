Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
contro il regime

Proteste in Iran: scontri nella capitale e in altre città

Nonostante il blocco di Internet nel Paese filtrano le immagini delle manifestazioni di protesta contro il regime degli ayatollah. A fuoco un palazzo governativo nella Capitale Teheran."

08 Gen 2026 - 23:09
00:56 
proteste in iran
video evidenza