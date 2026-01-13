Logo Tgcom24
Proteste in Iran, Rubina Aminian uccisa con un colpo alle spalle: chi era la studentessa 23enne curda

Studiava moda, le autorità di Teheran prima hanno nascosto il suo corpo poi hanno proibito i funerali. Ma il suo nome è sulla bocca di tutti i manifestanti

di Viviana Guglielmi
13 Gen 2026 - 17:54
01:40 

Aveva 23 anni, un quaderno pieno di sogni e un futuro che provava ostinatamente a immaginare libero. Poi un colpo sparato alle spalle, alla testa, ha spento ogni speranza. Così è stata uccisa Rubina Aminian, curda, studentessa di moda e primo volto riconoscibile della nuova ondata di repressione in Iran. Il suo nome ora è diventato un simbolo e un atto di accusa.

proteste in iran
iran
video evidenza

