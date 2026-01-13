Proteste in Iran, Rubina Aminian uccisa con un colpo alle spalle: chi era la studentessa 23enne curda

Aveva 23 anni, un quaderno pieno di sogni e un futuro che provava ostinatamente a immaginare libero. Poi un colpo sparato alle spalle, alla testa, ha spento ogni speranza. Così è stata uccisa Rubina Aminian, curda, studentessa di moda e primo volto riconoscibile della nuova ondata di repressione in Iran. Il suo nome ora è diventato un simbolo e un atto di accusa.