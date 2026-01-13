Proteste in Iran, il racconto della attivista: "Rischiano la morte, ma gridano libertà"

Parisa Nazari ha molti membri della sua famiglia in Iran. Grazie alla connessione Starlink, hanno raccontato alla donna la drammatica situazionedi Francesca Canto
Per il popolo iraniano essere collegati al mondo significa vivere o morire, perché il regime degli Ayatollah diventa molto più feroce quando internet si spegne. Avere informazioni precise dal Paese è molto difficile in questo momento, ma c'è chi cerca di essere la voce della propria gente, come Parisa Nazari, attivista iraniana in Italia dal 1996.