Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Scene di guerra

Proteste in Iran, il racconto della attivista: "Rischiano la morte, ma gridano libertà"

Parisa Nazari ha molti membri della sua famiglia in Iran. Grazie alla connessione Starlink, hanno raccontato alla donna la drammatica situazione

di Francesca Canto
13 Gen 2026 - 19:52
01:38 

Per il popolo iraniano essere collegati al mondo significa vivere o morire, perché il regime degli Ayatollah diventa molto più feroce quando internet si spegne. Avere informazioni precise dal Paese è molto difficile in questo momento, ma c'è chi cerca di essere la voce della propria gente, come Parisa Nazari, attivista iraniana in Italia dal 1996.

Ti potrebbe interessare

proteste in iran
iran
video evidenza

Sullo stesso tema