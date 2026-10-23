Speciale Le proteste in Italia e in Europa
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Proteste in Francia, alle 15 Macron incontrerà gli studenti all'Eliseo

Vietati i cortei non organizzati dai sindacati, divieto assoluto di mobilitazioni a Marsiglia, Lione, Nizza e Tolone

di Leonardo Mochi
23 Ott 2026 - 12:33
01:11 
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