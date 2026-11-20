Durante la mobilitazione del 20 novembre, gli studenti del movimento "Les Blocages" e la "Banda di Robin Hood" hanno simbolicamente cambiato i prezzi della benzina in un benzinaio nel tragitto del corteo di Roma, portandoli a 0,00 euro al litro. "L'iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica, che giornalmente colpiscono gli studenti e le famiglie, non permettendogli l'accesso ad una vita dignitosa", si spiega in un comunicato. Al centro della protesta - si aggiunge - la denuncia di un sistema economico che scarica il peso dell'inflazione sulle cittadine e i cittadini, mentre le multinazionali continuano ad arricchirsi con profitti record, e un governo che continua a destinare risorse pubbliche all'economia di guerra invece che al welfare.