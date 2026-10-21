Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Il commento

Proteste a Milano, Meloni: "Devastare e rubare è criminalità"

La premier spiega la stretta del Governo dopo le proteste a Milano

di Paolo Antonio Scarlata
21 Ott 2026 - 12:59
01:23 
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