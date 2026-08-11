DOPO GIORNI DI SOFFERENZA

Procione vaga con un barattolo di maionese in testa: il salvataggio

Due agenti del"Dallas Animal Services lo hanno rincorso e aiutato a liberarsi dell'oggetto

11 Ago 2026 - 14:16
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