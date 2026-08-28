Prince non smette di appassionare: ecco "Timeless", il nuovo album postumo
Un disco che ripercorre 40 anni di produzione, pescando dallo sterminato archivio dell'autore di Purple Rain, scomparso nel 2016 a 57 annidi Silvia Carrera
Per gli appassionati della musica di Prince c'è una buona notizia. Arriva il suo nuovo album postumo, "Timeless", che contiene dieci tracce inedite e rare della sua produzione musicale. Il disco pesca incisioni dell'artista, scomparso nel 2016 a 57 anni, realizzate tra il 1977 e il 2016.