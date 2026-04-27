Primavera e pollini, è boom di allergie: cosa dicono gli esperti

Anche il cambiamento climatico fa la sua parte. Il 2026 registra un aumento di allergie stagionali in Italia, con sintomi più precoci e intensi. Infatti, a causa delle temperature più alte, le fioriture sono anticipate e la stagione pollinica si allunga. Quindici milioni di italiani sono a rischio: ne soffre infatti più di uno su quattro. Su circa 7 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 14 anni, circa 2 milioni e mezzo hanno allergie. Stando a recenti studi sulla popolazione scolastica, quasi il 40 per cento degli adolescenti risulta sensibile ad almeno un allergene.