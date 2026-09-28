Prezzi calmierati dei carburanti, le opposizioni: "Il governo fissi un tetto uguale per tutti"

Era il 4 maggio scorso quando Giorgia Meloni, a Baku, con il presidente dell'Azerbaijan, Alyev affrontò il tema energia. E ora, la premier legge la decisione della compagnia Azera Socar di contenere i prezzi dei carburanti nei distributori dell'Ip, come un segno di attenzione che rafforza la cooperazione tra i due Paesi. Gli sconti dell'Ip dopo il price cap introdotto dall'Eni, - scrive Meloni in una nota - sono segnali importanti di attenzione alle famiglie che confermano come sia possibile contenere il caro carburanti. Il governo — aggiunge - continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. E la maggioranza concorda. Ma le opposizioni restano critiche: 5 stelle e Allenza Verdi e Sinistra chiedono che sia il governo a fissare un tetto uguale per tutti. Giovedì il confronto con le compagnie petrolifere a palazzo Chigi, ma anche i tassisti chiedono di essere ascoltati: per noi dicono il costo del carburante è ancora troppo alto.

