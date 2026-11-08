Preziosa: "È in corso la ridefinizione dell'architettura della sicurezza europea"

"È in corso la ridefinizione dell'architettura della sicurezza europea, che è stata intaccata nel 2022 con l'invasione dell'Ucraina". Il generale Pasquale Preziosa, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza dell'Eurispes, è intervenuto così riguardo i recenti attacchi cyber e i falsi allarmi bomba che hanno interessato i cieli europei.