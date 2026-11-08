Preziosa: "È in corso la ridefinizione dell'architettura della sicurezza europea"
Il generale Pasquale Preziosa, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza dell'Eurispes,"è intervenuto a Tgcom24 sui recenti"attacchi hacker all'Europa
"È in corso la ridefinizione dell'architettura della sicurezza europea, che è stata intaccata nel 2022 con l'invasione dell'Ucraina". Il generale Pasquale Preziosa, presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza dell'Eurispes, è intervenuto così riguardo i recenti attacchi cyber e i falsi allarmi bomba che hanno interessato i cieli europei.
Secondo Preziosa, ci troviamo nel pieno di trattative nelle quali gli Stati Uniti spingono per un accordo sull'Ucraina più vicino alle richieste di Putin che non a quelle di Kiev. Ma anche l'Europa vuole sedere al tavolo delle trattative, perché è in gioco la sua sicurezza.
"In questo contesto continuano gli attacchi all'Europa per intimorirla e farle abbassare le pretese negoziali. Mosca vorrebbe che l'Ue smettesse di sostenere l'Ucraina, per questo cerca di dividere i Paesi europei. La politica della Russia è Divide et impera" sostiene Preziosa.