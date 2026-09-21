Presley Gerber sulla salute mentale: "Ne parlo suoi social perché voglio aiutare gli altri"

Gerber, scomparso all'età di 27 anni il 21 settembre, aveva iniziato da tempo a parlare di salute mentale condividendo su Instagram i video della serie “Mental Health Mondays”. In uno degli ultimi, pubblicato il 28 ottobre nel 2024, aveva raccontato dei gruppi di recupero in cui era entrato e di come trovare un terreno comune con gli altri. In un video Instagram pubblicato nel dicembre 2025 e successivamente cancellato, Presley aveva parlato apertamente dei diversi farmaci sedativi che assumeva, tra cui la buprenorfina, lo Xanax e il Valium, per curare i suoi “attacchi di panico”.