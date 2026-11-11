il cambio d'abito in un clic

Presentato a Milano il nuovo camerino virtuale

Una telecamera rileva le misure del corpo"e in 10 secondi ci si ritrova con un look nuovo senza slacciare un bottone

di Enrica Iacono
11 Nov 2026 - 19:16
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