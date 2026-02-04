Prato: l'odissea di Alfredo, multato con il QR Code

La busta verde consegnata dal postino lo aveva subito messo in allarme perché quel colore, si sa, è sempre portatore di cattive notizie, in genere legate al portafogli. Ma quando ha aperto la lettera il signor Alfredo, 87 anni, ha visto un QR Code per la prima volta e ha capito che pagare la sanzione sarebbe diventato un vero e proprio incubo