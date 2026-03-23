Poste Italiane - già primo azionista di Tim con il 27,3% - ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 10 miliardi e 800 milioni per acquistare l'intera Telecom Italia, con l'obiettivo di creare un grande gruppo integrato sotto controllo pubblico. Tim avvierà oggi la valutazione dell'offerta in consiglio. L' operazione andrà in porto solo se verrà raggiunta almeno una quota del 66,67% del capitale e, in quel caso, è previsto anche il ritiro di Tim dalla borsa . Dalla fusione nascerebbe una realtà molto ampia, con circa 27 miliardi di ricavi, 4 miliardi e 800 milioni di margine di profitto e oltre 150 mila dipendenti. Lo Stato resterebbe l'azionista di riferimento con circa il 51%, mentre gli attuali soci di Tim avrebbero una quota intorno al 22%.