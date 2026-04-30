Ponte del 1° maggio, al via le partenze: previsti 7,4 mln di italiani in viaggio

Il turismo italiano entra nel vivo con il ponte del Primo Maggio: oltre 7 milioni di viaggiatori si muovono lungo la Penisola, per un giro d’affari vicino ai 4 miliardi di euro. La spesa media è di circa 320 euro a persona e la grande maggioranza resta in Italia, con mare e città d’arte in cima alle preferenze. Tra le regioni più scelte spiccano l’Emilia-Romagna e la Toscana.