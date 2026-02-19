Allarme pomodoro: l'export egiziano minaccia la filiera italiana

Il settore dei trasformati di pomodoro italiano è in crisi, con l'export proveniente dall'Egitto che cresce vertiginosamente, mettendo a rischio una filiera che genera quattro miliardi di euro, di cui tre miliardi derivano dalle esportazioni. A lanciare l’allarme è il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, che evidenzia come il pomodoro egiziano, prodotto su oltre un milione di ettari nel Delta del Nilo, stia progressivamente rimpiazzando il nostro prodotto in Europa. Il rischio è anche per la salute e la sostenibilità, dato che i prodotti egiziani non sono soggetti all'etichettatura d'origine obbligatoria che invece caratterizza i derivati italiani.