Pnrr Borghi, Giuli: "Superato l'obiettivo europeo, oltre 3mila interventi"

Il ministero della Cultura sta investendo 4,2 miliardi di euro per la tutela, l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio nei suoi principali asset strategici. Di questo ammontare, oltre un miliardo è stato destinato all'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi". Lo ha ricordato il ministro Alessandro Giuli intervenendo all'evento "Pnrr Piccoli Boghi" negli studi di Cinecittà a Roma, manifestazione promossa dal MiC che riunisce rappresentanti delle istituzioni, enti territoriali e Comuni.