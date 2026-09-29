SCENARIO DISTOPICO

Più di 2mila robot hanno iniziato a lavorare in fabbrica nel Guandong

Nel solo 2026 la regione cinese ha visto crescere esponenzialmente il numero degli androidi usati come risorsa nel settore industriale

29 Set 2026 - 17:25
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