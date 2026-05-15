"SORRY SCUSA LO SIENTO"

Pinguini Tattici Nucleari, ecco il nuovo video

Il brano arriva dopo il successo dell'album "Hello World" che ha conquistato il disco d'oro in una sola settimana"

di Adele Costantini
15 Mag 2026 - 19:53
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
pinguini tattici nucleari