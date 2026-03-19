Pier Silvio Berlusconi: "Nel 2025 utile più che raddoppiato, Germania valore aggiunto"

"Il 2025 vedrà un utile raddoppiato, più che raddoppiato rispetto a quello dell’anno scorso". Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e presidente di Mfe, in un incontro stampa ha fatto il punto sull’anno trascorso e il trimestre appena cominciato, segnato da una nuova guerra. "Secondo le nostre stime — sottolineo stime — con la Germania arriveremo a generare una cifra vicina ai 500 milioni di euro di cassa".