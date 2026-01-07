Logo Tgcom24
Pier Silvio Berlusconi chiude il 2025 in testa alla classifica Top Manager Reputation

Un risultato legato anche allo sviluppo internazionale del gruppo MFE-MediaForEurope

07 Gen 2026 - 12:58
02:00 

Pier Silvio Berlusconi chiude il 2025 in testa alla classifica dei manager e imprenditori italiani con la migliore reputazione online, a certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation. L’amministratore delegato Mediaset chiude l’anno in prima posizione, seguito dai vertici di Unicredit ed Eni e consolida una presenza che lo vede da due anni in prima posizione del settore media grazie anche al costante crescita internazionale del gruppo MFE-MediaForEurope

