Pier Silvio Berlusconi chiude il 2025 in testa alla classifica Top Manager Reputation

Pier Silvio Berlusconi chiude il 2025 in testa alla classifica dei manager e imprenditori italiani con la migliore reputazione online, a certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation. L’amministratore delegato Mediaset chiude l’anno in prima posizione, seguito dai vertici di Unicredit ed Eni e consolida una presenza che lo vede da due anni in prima posizione del settore media grazie anche al costante crescita internazionale del gruppo MFE-MediaForEurope