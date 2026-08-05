Pier Silvio Berlusconi al primo posto della Top Manager Reputation

In tutti i settori servono campioni europei per reggere e crescere di fronte a una fase mondiale tesissima, tra pezzi energetici in salita e l'incertezza che domina le relazioni internazionali, con il presidente degli Stati Uniti che un giorno sì, e l'altro pure, semina paura sui mercati parlando dei dazi, applicandoli e minacciando chiusure commerciali; con l'aggressività dei Paesi che conquistano pezzi di mercato usando pratiche scorrette; con l'Intelligenza artificiale che travolge il lavoro, lo trasforma, mette fuori gioco il contributo di professioni e competenze storicamente consolidate, crea bolle finanziarie - perché ci sono grandi fondi che credono, forse un po' troppo, nella sua rivoluzione e tutti gli altri vanno dietro -, bolle che si gonfiano e si sgonfiano anche nella stessa giornata di Borsa.